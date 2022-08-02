رجال هذه الأبراج يتزوجون أكثر من مرة.. احذري منهم!

ان كل برج من الأبراج يتمتع بشخصية فريدة تجعله متميزاً عن غيره، فبعض الرجال يتمتعون بشخصية قوية وحتى عنيدة، والبعض الآخر يتمتع بشخصية هادئة ومسامحة، وهناك من لا يستطيع التحكم بعواطفه ويكون أسير الحب في علاقاته وحتى في حياته الزوجية.

تعرفي إلى علامات الأبراج من الرجال الذين يتزوجون أكثر من مرة.

الرجل الثور

يعتبر الرجل الثور شغوف لا يوازيه حماسةً أي برج آخر، يصعب عليه الانتظار فهو يود الحصول على ما يرغب فيه فوراً، بارع في الحب والعلاقات الزوجية. يتملّكه الشغف تدريجاً في حال وقع تحت تأثير الحبّ من النظرة الأولى. غيور، لكنه رومانسي، دافئ، حنون وعاشق بامتياز. بالرغم من كونه شديد الإخلاص، فإن ذلك لا يمنعه من الزواج أكثر من مرة.

الرجل الجوزاء

لا يحب الرجل الجوزاء الدراما وقصص الحب الصعبة، فالحب بالنسبة إليه ينبغي أن يكون مرحاً وحماسياً ومثيراً. يبحث عن زوجة قادرة على تحمّل ميله الى المغامرة والخروج عن المألوف، وفي معظم الأحيان، يتزوّج أكثر من مرة، ولا يسعى الى زواج غرامي بل الى ما يشبه الصداقة. تقلباته المزاجية الكثيرة تساعده على فكرة تعدد الزوجات والعلاقات، فالجوزاء يحب بصدق لكنه يمل سريعاً ويفضل التغيير من حين لآخر.

الرجل العذراء

لا يستطيع الرجل العذراء السيطرة دائماً على عواطفه، جاذبيته تكمن في تحفظه وخجله، وصعوبة الوصول إليه، ما يجعل الآخر متشوقاً ومتحمساً لاختراق هذا العالم المقفل لمعرفة ما يخفيه. عاشق شغوف جداً ومندفع ومتطلب في العشق كثيراً. وغالباً يُتوّج علاقاته بالزواج أكثر من مرة، بسبب مشاعره المجنونة ورومانسيته الدائمة، التي تجعله دائماً في حاجة إلى الحب.

الرجل القوس

يهوى الرجل القوس خوض التجارب الغرامية. ينتقل من علاقة الى أخرى ولا يعرف الاستقرار، الحياة في رأيه قصيرة جداً لإضاعتها في المقدمات التي لا طائل منها، عفوي ومندفع في الحب ويتبع غرائزه، جريء، يسير مباشرة نحو الهدف. يعشق بجنون، لكنه لا يفضل العلاقات ذات الشكل الواحد، ويفضل أن يجدد حياته بعلاقة آخرى من حين إلى آخر، ولذلك لا يُقدم على خطوة الزواج بسهولة، لأنه لا يعرف كيف يضبط علاقاته المتعددة.

الرجل الحوت

الحياة بدون حب لا تعني شيئاً للرجل الحوت، هو رومانسي وشغوف جداً وعاطفي. لا يستطيع أن يضع حداً لعواطفه، وبالرغم من كونه شديد الإخلاص، فإن ذلك لا يمنعه من أن يجمح في مغامرات صاخبة، ، وبدون حب يشعر بأنه ناقص وفارغ. لا يمكن أن يكتفى بامرأة واحدة.. هو يعشق النساء والعلاقات بهنّ، ودائماً ما يعتمد على جاذبيته الخاصة والكاريزما التى تظهر بالفطرة أمام أي أنثى تعجبه، ولن يكتفي بزوجته فقط وسيكرر الأمر عدة مرات.

(الجميلة)