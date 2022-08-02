نبيلة عبيد تُشعل المواقع برقصها على أغنية لروبي! (فيديو)

أبدت النجمة المصرية نبيلة عبيد إعجابها بأغنية "نمت ننه" الأغنية الجديدة للفنانة روبي.

ونشرت عبيد فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام لمشاهد لها وهي ترقص من أفلامها القديمة الشهيرة.

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A post shared by Nabila Ebeed - نبيلة عبيد (@nabilaebeedofficial)





وكتبت عبيد تعليقا على الفيديو: "نمت ننه طب والحب اللي بيننا مش هتكلمني سيكا مش حتدلعني سنه....بعد توبه وأهواك و تخونوه بقيت أغني نمت ننه". واختتمت كلامها: "بس لو ما كنتش بحبك يا روبي..".

إلى ذلك، تعود نبيلة عبيد لجمهورها من خلال برنامج إذاعي تروي فيه صفحات وفصولا من مسيرتها الفنية الطويلة.

(البوابة)