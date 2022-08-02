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المرأة

نبيلة عبيد تُشعل المواقع برقصها على أغنية لروبي! (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2022 | 05:00
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أبدت النجمة المصرية نبيلة عبيد إعجابها بأغنية "نمت ننه" الأغنية الجديدة للفنانة روبي.

 

ونشرت عبيد فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام لمشاهد لها وهي ترقص من أفلامها القديمة الشهيرة.

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A post shared by Nabila Ebeed - نبيلة عبيد (@nabilaebeedofficial)


 
 

وكتبت عبيد تعليقا على الفيديو: "نمت ننه طب والحب اللي بيننا مش هتكلمني سيكا مش حتدلعني سنه....بعد توبه وأهواك و تخونوه بقيت أغني نمت ننه". واختتمت كلامها: "بس لو ما كنتش بحبك يا روبي..".

 

إلى ذلك، تعود نبيلة عبيد لجمهورها من خلال برنامج إذاعي تروي فيه صفحات وفصولا من مسيرتها الفنية الطويلة.

(البوابة)

المصدر: البوابة
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