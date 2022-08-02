أخطاء بسيطة تعكر صفو علاقتك الزوجية

Advertisement

لا أحد يتعمد تخريب حياته الزوجية، ولكن البعض يرتكب أخطاء بسيطة تعكر صفو العلاقة الزوجية، وعلى المدى الطويل قد تسبب تدمير الزواج إذا تحولت هذه الأخطاء إلى عادات. تابعي القراءة وتعرفي إلى الأخطاء البسيطة التي قد تقعين فيها وتعكر صفو علاقتك بزوجك وتهدد زواجك.1- مناقشة الخلافات عبر الرسائل النصيةيجب مناقشة الخلافات الزوجية من أجل التوصل لحلول، ولكن التواصل من أجل مناقشة الخلافات الزوجية يجب أن يكون وجهاً لوجه، وليس عبر الرسائل النصية، فالرسائل النصية تفتقر إلى التعابير الجسدية التي تسهم في وصول الحديث بأسلوب صحيح، وبالتالي يزداد سوء التفاهم وتزداد الفجوات بين الزوجين عند مناقشة الخلافات عبر الرسائل النصية، وعدم الاهتمام بالتواصل معاً وجهاً لوجه.2- عدم قضاء وقت خاص معاًينشغل الزوجان بمسؤوليات الزواج ولا يبذلان الجهد من أجل الحصول على وقت خاص معاً، ما يبعد كلاً منهما عن الآخر تدريجياً، ويزداد سوء التفاهم، وهو ما يصبح انفصالاً تدريجياً، حيث تتباعد الاهتمامات وتجف المشاعر وتتنافر الأفكار، حتى يصبحا غريبين.لذا احرصي على إدراج وقتك الخاص مع زوجك على جداولكما الزمنية، والتزمي بمواعيد وقتكما الخاص، وفكري دائماً في طرق ممتعة لقضاء وقتك مع زوجك، بحيث تصبحان أقرب، وتزرعان ذكريات جميلة بينكما تدوم في المستقبل.3- عدم المصارحةلا تتوقعي أن زوجك قادر على قراءة أفكارك، فإذا كنتِ تتوقعين تصرفاً ما من زوجك، أو تتمنين أن يلبي لكِ أحد احتياجاتك، ولكنكِ اعتمدتِ على أن يشعر هو دون أن تصارحيه برغباتك واحتياجاتك، فغالباً سوف ينتهي الأمر بالإحباط.اعتادي على مصارحة زوجك بأفكارك ومشاعرك ورغباتك، وتقبلي أن يصارحك هو أيضاً باحتياجاته، وبالتالي يصبح كل منكما أكثر قدرة على إرضاء الآخر.4- اللجوء إلى بدائل عاطفيةعندما لا تشعرين بإشباع احتياجاتك العاطفية في زواجك، تحدثي مع زوجك وابحثا معاً عن حلول، حتى تشعري بالإشباع العاطفي من شريك حياتك، والرضى عن علاقتك.