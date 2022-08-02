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المرأة

أطعمة ستمنحك بشرة أكثر صفاءً

Lebanon 24
02-08-2022 | 14:00
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وفقًا لبعض الدراسات، إن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، يمكن أن تسرّع عملية شيخوخة الجلد، وكذلك الأطعمة المصنعة، والأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف. 
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إليكِ بعض الأطعمة المفيدة، التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي، للحصول على بشرة أكثر صفاءً.


الأفوكادو
يعتبر الكثير من الناس أن الأفوكادو من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها، حيث تعتبر هذه الفاكهة مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات، وأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، وتشير الأبحاث إلى أنها يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وإلى جانب تلك الفوائد الصحية، من المعروف أيضًا أن الأفوكادو تعزز صحة الجلد.

وبحسب الخبراء، إن الأفوكادو نعمة لبشرتنا وصحتنا العامة، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين (E)، الذي يهاجم الجذور الحرة، كما أنها تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تحافظ على نسبة الكوليسترول بالجسم منخفضة، وتناولها يساعد على ترطيب جسمك. 


البيض

يوفر البيض العديد من الفوائد الصحية والبروتينات الخالية من الدهون، ويقول العديد من خبراء التجميل إن محتواه من العناصر الغذائية، يمكن أن يساعد في تقليل شيخوخة الجلد أيضًا.

ومن المعروف أن البيض مليء بالبروتين لإصلاح وشد الجلد، كما أنه يحتوي على "اللوتين"، الذي يحسن مرونة البشرة وترطيبها، ما قد يمنحكِ توهجًا أكثر شبابًا.



البرتقال
يعد تناول وجبة خفيفة من البرتقال أو عصيره الطازج طريقة رائعة للحصول على دفعة من الفيتامينات المفيدة، مثل: فيتامين (سي)، التي يمكن أن تساعد في تعزيز نضارة البشرة، إذ إن فيتامين (سي) ضروري للحماية من أضرار أشعة الشمس، ولإنتاج الكولاجين والحفاظ عليه، ما يمنح البشرة بنيتها الأساسية ومظهرها الممتلئ.
المصدر: زهرة
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