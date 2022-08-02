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المرأة

بعد انفصالها عن زوجها.. احدث ظهور للفنانة الشابة بـ"لوك" مختلف (صور)

Lebanon 24
02-08-2022 | 08:00
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في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفصالها عن زوجها الفنان محمود المهدي، نشرت الفنانة منة عرفة صورة جديدة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، ظهرت فيها داخل صالون لتصفيف الشعر، لتغيير لون شعرها.
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وكانت منة عرفة قد تصدّرت محركات البحث على موقع "غوغل"، وذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها محمود المهدي نهائياً، عبر حسابها في "إنستغرام"، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكل المهتمين بقضايا المشاهير الرد الذي نشره محمود المهدي عبر حسابه الرسمي مبرراً أسباب الطلاق، ما دفع الكثير من جمهور منة عرفة ومتابعيها لانتقاد الاثنين نظراً لأن ما قاله محمود المهدي ينفي تماماً تصريحات منة عرفة، بل ويعرّضها للإدانة هي والبعض من أفراد أسرتها.

المصدر: لها
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