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المرأة

ملكة جمال لبنان بفستان قصير من الجينز.. وإحدى المتابعات: "كلك حلوه الا ذوقك باللبس"! (صور)

Lebanon 24
03-08-2022 | 02:00
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نشرت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022 صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت ياسمينا بإطلالة كاجوال حيث ارتدت فستانا قصيرا من الجينز وبدت عفوية وطبيعية.

 

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A post shared by Yasmina Zaytoun | ياسمينا زيتون (@yasminazaytoun)


 
 

الصور نالت إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمال ملكة جمال لبنان الطبيعي، الا انه كان لافتا تعليق إحدى المتابعات التي انتقدت طريقة ياسمينا قائلة: " كلك حلوه الا ذوقك باللبس".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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