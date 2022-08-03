ملكة جمال لبنان بفستان قصير من الجينز.. وإحدى المتابعات: "كلك حلوه الا ذوقك باللبس"! (صور)

نشرت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022 صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت ياسمينا بإطلالة كاجوال حيث ارتدت فستانا قصيرا من الجينز وبدت عفوية وطبيعية.

الصور نالت إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمال ملكة جمال لبنان الطبيعي، الا انه كان لافتا تعليق إحدى المتابعات التي انتقدت طريقة ياسمينا قائلة: " كلك حلوه الا ذوقك باللبس".