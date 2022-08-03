"الأنسة وردة" تعود عن قرار اعتزالها... ماذا أعلنت؟

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أعلنت الفنانة السورية رباب كنعان الشهيرة بدور "الأنسة وردة" في مسلسل "جميل وهناء"، عودتها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته منذ ما يقارب عامين، بعد تدخل عدد من الفنانين الذين أثنوها عن رأيها.وقالت في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "أشكر كل الأساتذة الذين تواصلت معهم بشكل شخصي أو عبر وسطاء من أجل عودتي عن قرار الاعتزال في مجال التمثيل والطريقة الأنسب لي للعمل التي تتناسب مع محبة جمهوري وحرص فانزاتي على مستوى أعمالي ودعم كل الأصدقاء والمتابعين الذين يرون مكانتي وإمكاناتي".