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المرأة

هل أُصيبت ندى الكامل بحروق في وجهها؟

Lebanon 24
03-08-2022 | 14:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ظهرت فيها وكأن وجهها قد تعرّض لحروق.

وفي أول رد لها على تلك الأخبار، نشرت الكامل عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام" صورتها المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلةً إنّها مصابة بالحساسية.
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(لها)
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