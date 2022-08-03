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المرأة

بعد الانفصال.. شاكيرا تختار الترفيه عن أطفالها

Lebanon 24
03-08-2022 | 16:00
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على الرغم من الأزمة الكبيرة التي تعيشها النجمة الكولومبية من أصل لبناني، شاكيرا، بعد انفصالها عن حبيبها جيرارد بيكيه، إلا أنها تمكنت من إيجاد بعض الوقت لتمضيته مع ولديها ميلان (9 سنوات) وساشا (7 ) والترفيه عنهما.
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فقد نشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة ظهرت فيها برفقة ثلاثة لاعبي بيسبول في الملعب بجوار ولديها، الذين يرتدون قمصان لوس فريق أنجلوس.
وأرفقت شاكيرا الصورة بتعليق كتبت فيه "شكرا لدودجرز لجعل أطفالي يشعرون بأنهم في المنزل".
 
 
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