Advertisement

المرأة

بالأرقام... إليسا تتفوّق على جينفر لوبيز

Lebanon 24
05-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-977808-637952811579468561.jpg
Doc-P-977808-637952811579468561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 مازال نجاح أغنية "من أول دقيقة " التي جمعت إليسا بسعد لمجرد مستمراً؛ حيث حققت نجاحاً جديداً يُضاف لرصيدها بعد أن دخلت قائمة أكثر 50 فيديو كليب عربي مشاهدة خلال الفترة الماضية.
وتصدرت المركز الرابع عالمياً في قائمة الكليبات النسائية الأكثر مشاهدة عبر اليوتيوب في العام الحالي، لتتفوق إليسا بهذا الكليب على جينفر لوبيز وكاتي بيري وريهانا.
Advertisement
 
(نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2022-08-05
23:23 | 2022-08-04
16:00 | 2022-08-04
14:00 | 2022-08-04
11:00 | 2022-08-04
08:15 | 2022-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website