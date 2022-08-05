بالأرقام... إليسا تتفوّق على جينفر لوبيز

مازال نجاح أغنية "من أول دقيقة " التي جمعت إليسا بسعد لمجرد مستمراً؛ حيث حققت نجاحاً جديداً يُضاف لرصيدها بعد أن دخلت قائمة أكثر 50 فيديو كليب عربي مشاهدة خلال الفترة الماضية.

وتصدرت المركز الرابع عالمياً في قائمة الكليبات النسائية الأكثر مشاهدة عبر اليوتيوب في العام الحالي، لتتفوق إليسا بهذا الكليب على جينفر لوبيز وكاتي بيري وريهانا.