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المرأة
نجوى كرم في دمشق
Lebanon 24
05-08-2022
|
14:00
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تعمل الفنانة نجوى كرم على مجموعة من المشاريع، آخرها إصدار أغنية جديدة حققت أكثر من مليون متابع خلال أيام وهي بعنوان "ساعة بيضا"، من كلمات إميل فهد وألحان جورج مرديروسيان. وقد عادت فيها نجوى كرم إلى قديمها عندما تعاونت في فترة سابقة مع الملحن وسام الأمير، إذ تعتمد الأغنية على الإيقاع المعروف بأسلوب وأغاني نجوى كرم.
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في السياق، عُلم أن نجوى كرم لن تصور الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وستصدر أيضاً خلال فترة الصيف الحالي أغنية ثانية بموعد قريب جداً.
ووافقت نجوى كرم على إحياء حفل غنائي في دمشق وذلك بعد عامين من الغياب عن سوريا، وكان آخر حفل لها في حمص عام 2020 وحصدت نجاحاً كبيراً رغم الأوضاع الصحية التي اجتاحت العالم، وهي تستعد لحفلها في سوريا بعد غياب بحسب ما أفادت شركة "مومنت" للإنتاج الفني، وقالت إن الموعد مع شمس الأغنية اللبنانية بات قريباً في العاصمة السورية.
المصدر: نواعم
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