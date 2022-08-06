مشاهير تزوجوا معجبيهم.. وهكذا كانت نهاية حكاياتهم

تلفت علاقة بعض مشاهير هوليوود النجوم بمعجبيهم النظر، فمنهم من تجاوز زملاء المهنة والمحيط العائلي والأصدقاء، وارتبطوا بمعجبيهم المباشرين.

حكايات زواج هؤلاء النجوم قد تكون أقرب إلى الخيال، ونحن هنا نروي جانباً منها.

آن هاثاواي وآدم شولمانكانت آن هاثاواي تعيش فترة صعبة من حياتها عام 2008، حيث ألقي القبض على صديقها في قضية غسل الأموال، وكانت تمضي أوقاتاً طويلة جداً وهي تبكي بمفردها، وهذا هو السبب الذي دفعها إلى إغلاق أبواب قلبها للحب. وبعد فترة قدمها أصدقاؤها إلى آدم شولمان، الذي كان معجباً بها كفنانة، وهو مصمم مجوهرات ومتابع لأعمالها، وبعد 4 سنوات تزوجا.جون ترافولتا وكيلي بريستونكانت كيلي بريستون من أشد المعجبات بجون، منذ أن كانت في الـ16 من عمرها. وقد كانت تحبه كثيراً، لدرجة أن حائطها كان يحمل ملصقاته عندما قام ببطولة فيلم "Grease"، ولديها رغبة الارتباط به كباقي المعجبات.والتقت كيلي جون للمرة الأولى بعد 10 سنوات، لكنها كانت متزوجة آنذاك، ليجتمعا معاً مرة جديدة بعد عامين بعد أن انفصل كل منهما عن شريكه، وبعد 6 أشهر من التعارف حصل زواجهما المستمر منذ عام 1991.جاستن بيبر وهايلي بالدوينقبل أن يتزوج من هايلي، كان جاستن بيبر على علاقة بالفنانة سيلينا غوميز، وكانت وقتها هايلي من المعجبين بالثنائي، ولم تعرف أنها بعد فترة ستلتقي جاستن، وتتعرف عليه لفترة، قبل أن يتخذا قرار الزواج.جوليا روبرتس ودانيال مودربعد ارتباطها بالعديد من المشاهير، وجدت جوليا أخيراً حبها الحقيقي، وهو معجب تعرفت عليه في كواليس تصوير فيلمها. في التفاصيل، وخلال تصويرها في المكسيك، التقت أحد المصورين في طاقمها دانيال. في ذلك الوقت، كان كلاهما في علاقة. بعدها اتخذ دانيال قرار الطلاق من زوجته، ليتزوج جوليا عام 2002، ولديهما ثلاثة أطفال الآن.نيكولاس كيج وأليس كيمبدأ كل شيء عندما كان الممثل نيكولاس كيج يتناول الطعام في مطعم شهير، وطلبت منه نادلة شابة جميلة توقيعه، وتركت رقم هاتفها على ورقة له. وتزوجا في العام نفسه، وأنجبا طفلاً لكنهما انفصلا في ما بعد.