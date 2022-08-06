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المرأة

هل التعرق مضر لبشرتك؟

Lebanon 24
06-08-2022 | 16:00
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يعتبر التعرق من الأشياء الطبيعية في جسم الإنسان، رغم ما يسببه من رائحة كريهة وإحراج، لكن السؤال الأهم للكثيرات من النساء: هل يسبب العرق مشاكل للبشرة؟

1. يخلص الجسم من السموم
بينما يُعرف التعرق بأنه آلية تبريد الجسم، فإنه يمكن أن يفعل أكثر من مجرد إطلاق الحرارة لمنع جسمكِ من الغليان من الداخل، وقد وجد العديد من الدراسات أن المعادن الثقيلة، مثل: الرصاص والزرنيخ والزئبق والألمنيوم والحديد، الموجودة في العديد من مستحضرات التجميل الموضعية توجد في مجرى الدم والبول وأعضاء العديد من مستهلكات مستحضرات التجميل، ويمكن أيضاً العثور على السموم التي تخترق جسمك في الأطعمة المعلبة، وزجاجات المياه البلاستيكية، من بين أشياء أخرى. 
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2. بشرة متوهجة
بنفس الطريقة، التي يمكن أن يساعد بها العرق نظامكِ على التخلص من السموم، فإنه يحفز أيضاً مسامكِ على الانفتاح لإخراج الأوساخ وبقايا المكياج والملوثات، فهو يساعد إزالة السموم من الشوائب المحتبسة تحت الجلد على منع المزيد من التشققات، وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، وإعطاء بشرتك توهجاً صحياً. 
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدكِ التعرق في التعامل مع وجع العضلات بشكل مؤقت، حيث يقوم بإفراز الأندورفين عند التعرق، ما يساعد في زيادة تدفق الدم إلى العضلات، وتخفيف الألم، وتسريع الشفاء. 
ولجني الفوائد الوفيرة للتعرق، يجب عليكِ التخلص من العرق كل يوم من خلال ممارسة التمارين الرياضية، وبعد الجري المليء بالعرق، يمكنكِ الاستمرار في التخلص من المواد السامة، مثل: الألمنيوم والنحاس والثاليوم، عن طريق الذهاب إلى "الساونا" البخارية.
المصدر: زهرة
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