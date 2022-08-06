رندة البحيري تُشغل بال جمهورها بعد اعترافها الجريء.. اليكم التفاصيل!

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شغلت الفنانة رنندة البحيري بال جمهورها بعدما كشفت عن مرورها بحالة نفسية سيئة، لكن من دون الغوص في التفاصيل التي أدت إلى تلك الحالة.وقالت رندة البحيري في تعليق عبر حسابها الرسمي على موقع فايسبوك: “أنا في أسوأ حالاتي النفسية على الإطلاق أرجوكم إدعولي ربنا يريح قلبي وارتاح“.وبعد ان تلقت العديد من التعليقات وشغلت بال جمهورها خرجت رندة عن صمتها وقالت: “إطمنوا عليّ أنا الحمدلله بفضل ربنا ثم دعواتكم هكون بخير… وشكراً على الحب الذي شوفته ولمسته من كل الناس بجد“.الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنانة رندة البحيري مسلسل “كوفيد ٢٥”، الذي عرض في شهر رمضان ٢٠٢١، المسلسل من بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد وغيرهم. تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.