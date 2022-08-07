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المرأة
ملكة جمال تتعرّض للتنمّر بسبب زيادة وزنها... هكذا كان ردّها!
Lebanon 24
07-08-2022
|
05:00
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أثارت ملكة جمال الكون 2021 الهندية هارناز ساندو، ضجةً كبيرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انهيارها على أثر تعرّضها للتنمر بسبب زيادة وزنها.
وفي مقابلة أجرتها مع مجلة "بيبول"، تحدثت ساندرو عن التجربة التي عاشتها شارحةً: “لقد تعرضت للتنمر بسبب زيادة وزني. وكان الأمر مزعجاً وصُدمت من ردة فعل العالم حيال هذا الموضوع”.
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وأضافت: الأمر لا يتعلّق بمظهر الشخص، بل بصفاته الداخلية وطريقة تعامله مع الآخرين.
واعترفت ساندو أنّها انهارت بالبكاء في العديد من المرّات بسبب التعليقات الجارحة التي قرأتها.
وشرحت أنها اتبعت في فترة المسابقات حميّة صارمة ومارست الرياضة بكثرة لتتمكن من الفوز: “عد فوزي، كان لديّ حوالي الشهر للاسترخاء. وخلال تلك الفترة لم أمارس الرياضة. كنت فقط آكل وأستمتع بوقتي مع عائلتي. لم أدرك أن ذلك سيظهر عليّ.
وأوضحت: لا أحد منّا مثالياً. يجب أن نفهم أنّه في لحظة ما علينا أن نتقبّل شوائبنا وعندها سنتمكن من التغلب على كل مشاكلنا.
(العراب)
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