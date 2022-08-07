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المرأة
نادين نجيم بـNew Look... أصبحت شقراء! (صورة)
Lebanon 24
07-08-2022
|
01:03
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم، صورة عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، حيث صبغت بعض خصلات شعرها باللون الأشقر. وأرفقت الصورة بالقول: New look.
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