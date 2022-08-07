توقيف ممثلة مشهورة بتهمة تعاطي مواد مخدرة... ماذا في التفاصيل؟

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أفادت صحف كويتية عن إقدام جهات أمنية في مطار الكويت بتوقيف ممثلة مشهورة.وأشارت صحيفة "الراي" الكويتية إلى أن الممثلة التي لم يكشف عن هويتها وصلت إلى مطار الكويت قادمة من إحدى الدول، ليتبين أثناء ختم جوازها أنها مطلوبة للنيابة العامة، فيصار إلى حجزها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة.وأوضحت الصحيفة أن قضية الممثلة الشهيرة بدأت قبل نحو سنة حيث تم ضبطها مخمورة وتم آنذاك تسجيل قضية بحقها كجنحة، وتبيّن بعد فحص عينات الدم والبول أنها تناولت كمية من المخدر والمؤثرات العقلية، إضافة للخمر.ولم تكشف الصحيفة عن أي تفاصيل بشأن القضية وسبب إخلاء سبيل الممثلة قبل سنة، كما لم يتضح إن كانت الممثلة كويتية أم من جنسية أخرى.