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المرأة
تعانين من الشعر الرقيق.. اليك هذه النصائح
Lebanon 24
07-08-2022
|
16:00
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تُعاني صاحبات الشعر الرقيق عادةً من نقص في كثافته وحجمه، فيبدو كأنه خفيف أو فاقد للحيوية مما يزيد من صعوبة ثبات أي تسريحة تُطبّق عليه. ولكن لحسن الحظ أن هناك بعض الحيل، والخطوات، والأدوات، والمستحضرات التي تسمح بحلّ جميع مشاكل هذا الشعر مما يُعزّز حجمه وكثافته. تعرّفوا على مجموعة منها فيما يلي:
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يكون الشعر الرقيق عادةً مسطحاً، وهو يفتقر إلى الحجم مما يجعله يبدو كأنه يفتقر إلى الكثافة كما أن جذوره قد تكون دهنيّة في بعض الحالات مما يزيد من صعوبة العناية به.
العناية تبدأ من الجذور
لتأمين سماكة إضافيّة للشعر الرقيق، ينصح الخبراء باستعمال رغوة مُكثّفة أو رذاذ مُعزّز للحجم بدءاً من الجذور. في حالة الرذاذ، يتمّ رشّه مباشرةً على كامل الشعر ومن ثم تسريحه أما بالنسبة للرغوة فتوضع كميّة وافرة منها في كفّ اليد ثم توزّع على جذور الشعر التي تكون نظيفة ورطبة. لتوزيع هذه الرغوة على كامل الشعر، يُنصح بتسريحه بمشط عريض الأسنان على أن يتمّ رجّ العبوة جيداً قبل الاستعمال
تصفيفه بطريقة خاصة
يحتاج الشعر الرقيق إلى التصفيف بطريقة خاصة، أما الأدوات الضروريّة في هذا المجال فهي مُجفّف كهربائي وفرشاة مُستديرة. يتمّ لفّ كل خصلة من خصلات الشعر على الفرشاة المستديرة أثناء تمرير الهواء الساخن للمجفّف عليها ثم الانتقال إلى الهواء الفاتر، مع التركيز على أن يبدأ لفّ الشعر على الفرشاة من الجذور لإضافة الحجم المطلوب إلى التسريحة. يمكن أيضاً الاستعانة بلفافات مطاطية يتمّ لف الشعر عليها وتركه لبعض الوقت كي يأخذ الشكل المطلوب.
تسمح هذه الطريقة الأخيرة بتجنّب استعمال الحرارة العالية للمجفف على الشعر كونها تُفقده حجمه وتزيد من رقته.
الحفاظ على حجمه
لايحتاج الشعر الرقيق إلى الغسل بشكل يومي إلا إذا كان دهنياً، أما في الحالات الأخرى فيعتمد تسريحه صباحاً على استعمال القليل من الرذاذ المُعزّز للحجم الذي يتمّ رشّه على الشعر الجاف بعد حني الرأس إلى الأسفل وتركه لبضع ثوانٍ كي يجف قبل رفع الرأس. يعمل هذا المستحضر على تغليف الشعر وزيادة سماكته فيبدو أكثر كثافة. بعد هذه الخطوة لن يحتاج الشعر سوى لبعض التسريح كي يحصل على الحجم المطلوب. ويُشكّل الشامبو الجاف أحد المستحضرات التي تناسب الشعر الرقيق كونه يعمل على تعزيز حجمه ولمعانه بالإضافة إلى تخليصه من أي إفرازات دهنيّة.تجنّب الحصول على رغوة سميكة تُثقل الشعر.
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