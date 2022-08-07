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المرأة

هل تعانين من ضعف الأظافر؟ اليك الاسباب

Lebanon 24
07-08-2022 | 23:00
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تكون الأظافر الرقيقة عادة عرضة للتقصف والتكسر مما يجعلها غير قابلة للنمو بشكل سليم، ولكن يمكن مساعدتها لتصبح أقوى من خلال اعتماد بعض الحيل التي أثبتت فعاليتها في تقوية الأظافر وتعزيز نموها.

إذا كانت أظافركِ رقيقة وسهلة التكسر، فقد يعود ذلك إلى افتقار جسمك لبعض الفيتامينات والمعادن التي يحصل عليها عادة من النظام الغذائي. وقد يعود السبب أيضاً لتبني بعض العادات التي تسيء للأظافر بشكل كبير. فما هي الحيل المفيدة في تقويتها؟
1- اعتماد نظام غذائي غني بالحديد
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يمكن أن تنتج الأظافر اللينة عن نقص في مادة الحديد. وفي هذه الحالة يجب التركيز على تناول الأطعمة الغنية بهذه المادة مثل المحار، والشوكولاتة، والبروكولي، والكبدة.

2- تناول الأطعمة الغنية بالكلسيوم
قد تصبح الأظافر رقيقة وهشة نتيجة النقص في استهلاك مادة الكلسيوم الموجودة في العديد من الأطعمة، أبرزها: الحليب ومشتقاته، صفار البيض، الروبيان، اللوز، والفجل الداكن اللون... فالكلسيوم من المواد الضروري إدراجها بشكل يومي في نظامنا الغذائي للحفاظ على صحة العظام، والأسنان، والشعر، والأظافر.

3- الاستعانة بحبوب الخميرة
تعزز الخميرة نموّ الأظافر والشعر بفضل تنشيطها لإنتاج الكيراتين وغناها بمادة البيوتين. وهي متوفرة على شكل بودرة يمكن رشها على الأطباق أو كبسولات يتم تناولها بشكل يومي كعلاج لمدة 3 أشهر.

4- تجربة علاج الهلام الملكي
يُعرف الهلام الملكي بكونه غذاء ملكة النحل. وهو غني بالفيتامين B، ومثالي لتقوية الأظافر اللينة. يُنصح بتناوله بشكل علاج على معدة فارغة صباحاً لمدة شهر على الأقل.

5- تطبيق طلاء مقوي للأظافر
تتوفر في الأسواق عدة أنواع من الطلاء المقوي، بعضها مدعّم بالفيتامينات وبمواد أخرى مقوّية للأظافر. يُنصح بوضع طبقة منها مباشرة على الأظافر لحمايتها أو استعمالها بشكل طلاء أساس قبل الطلاء الملون.
 
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