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المرأة
تعديل يهمّ المتزوجات والأمهات في مسابقة ملكة جمال الكون... ما هو؟
Lebanon 24
08-08-2022
|
11:00
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في خطوة غير متوقعة، أجرت مسابقة ملكة جمال الكون أخيراً تعديلاً جوهرياً على نظامها تمثّل بقبول ترشّح مشاركات من بين النساء المتزوجات والأمهات.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن منظمة ملكة جمال الكون أرسلت بريداً إلكترونياً إلى المتعاونين معها في كل أنحاء العالم، لإخطارهم بأن المسابقة ستتيح للنساء المتزوجات والأمهات التقدّم بالترشح لمسابقة ملكة جمال الكون بعد أكثر من 70 عاماً على تأسيسها، حيث كان يُسمح فقط للنساء العازبات واللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و28 ولم يتزوجن أو يُنجبن بالتقدّم للمسابقة.
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ونشرت بعض الصحف العالمية مذكرة داخليّة تفيد بأن القرار جاء بعد استطلاعات رأي أُجريت في وقت سابق من العام الجاري، وأشارت إلى أن متوسط عمر الزواج والحمل الأول للنساء هو 21 عاماً. وبالتالي يهدف هذا القرار الجديد إلى تشجيع عدم وقوف القرارات الشخصية كعائق أمام النجاحات التي يمكن أن تحققها المرأة.
ومن المقرر أن تُصبح القواعد الجديدة سارية المفعول في حفل ملكة جمال الكون بنسخته الـ72، الذي سيُقام خلال عام 2023، بينما ستخضع النسخة 71 من الحفل التي تُقام في كانون الأول المقبل للقواعد التي كان معمولاً بها سابقاً، إذ سبق أن تم اختيار المتسابقات المشاركات فيها.
(لها)
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