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المرأة

ظهرت ببكيني أسود.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان السابقة كليمانس أشقر بعد 24 سنة على انتخابها (صور)

Lebanon 24
08-08-2022 | 03:59
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كليمانس أشقر صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها ببكيني أسود على البحر.

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وانتخبت كليمانس عام 1998 ملكة جمال لبنان، ومثلت بلدها في مسابقات جمالية عالمية.

 

وقدمت العديد من البرامج على قنوات لبنانية أولها كان برنامج "أوروبا جارتنا" على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال عام 2009 تتحدث فيه عن البلدان الأوروبية. عام 2011 منظمو  كتاب "women of Monaco" و " women of Europe" إختاروها إلى جانب 9 نساء لبنانيات ليمثلن لبنان كل واحدة في مجالها.

 

وإنتقلت عام 2010 لشاشة "إم تي في" لتقديم حفلة جوائز الموريكس دور. كما شاركت بتقديم عدة سهرات ومناسبات منها ملكة جمال لبنان.

 

عام 2005 تزوجت من رجل الأعمال اليكو حبيب وعملت معه في مجالات عديدة كالتسويق والعقارات إضافة لمطعهما الخاص في بيروت، وهي أم لطفلين.

A post shared by Clemence Achkar Habib (@clemence_achkar_habib)


 
 

وكليمانس تملك صوتا جميلا وهي تغني باللغة الأجنبية.

 

 

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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