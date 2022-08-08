عارضة الأزياء التونسية زوجة المذيع اللبناني الشهير بإطلالة جريئة جداً.. وإحدى المتابعات: "ليش لابسة" (صورة)

نشرت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام أثارت فيها الجدل.

فقد ظهرت ريم وهي تلتقط سيلفي وترتدي فستانا أسود اللون وصفه البعض بالجريء جداً حيث يتميز بفتحتين عند منطقة الصدر والبطن وبفتحة عند الجانب تصل لأعلى الساق.

وكات ريم وهي زوجة المذيع ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي قد ارتدت هذا الفستان أثناء تواجدها في مدينة "كان" الفرنسية.

المتابعون انقسموا حول إطلالة ريم فمنهم من اعتبرها إطلالة جميلة ومُثيرة، في حين انتقدها البعض الآخر حيث علقت إحدى المتابعات بالقول: "ليش لابسة".