هكذا تحافظين على بشرة غير لامعة في الأيام الحارة

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حرارة الصيف تجعل الغدد الدهنية تنتج المزيد من الدهون، ومع المزيد من الزهم يأتي التعرق والأوساخ، التي يمكن أن تكون كارثية على مكياجكِ، ويمكن أن تصبح بشرتكِ دهنية، أو تحصل على لمعان أكثر من المعتاد. لحسن الحظ إليكِ بعض الطرق المختبرة والموثوقة للحفاظ على بشرتكِ خالية من الزيوت طوال اليوم.طرق الحفاظ على بشرتكِ غير لامعة:1. ترقية روتين العناية ببشرتكِطريقة رائعة لضمان بقاء بشرتكِ غير لامعة هي استخدام المنظفات والتونر، التي تحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك، الذي يساعد على تعديل إنتاج الزيت، ما يضمن بقاء بشرتكِ غير لامعة طوال الصيف، ومع ذلك من المهم ألا تفرطي في استخدام هذا المكون، لأنه يقشر بعمق، ويمكن أن يتسبب في آثار ضارة إذا تم استخدامه بشكل متكرر.على عكس الأسطورة الشائعة، التي تقول إن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى مرطب، فإن ترك بشرتكِ دون ترطيب يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت، ويحتاج جميع أنواع البشرة إلى الترطيب، بما في ذلك البشرة الدهنية.2. منتجات المكياج الخالية من الزيتعند تطبيق مكياجكِ، لا تقل أهمية أساس بشرتكِ عن المنتجات التي تضعينها عليه، ويساعدكِ البرايمر الجيد في تكوين الأساس المثالي لمكياجكِ، ويصبح هذا أكثر أهمية في الصيف، ولا يساعد البرايمر غير اللامع على بقاء مكياجكِ لفترة أطول فحسب، بل يمنع مكياجكِ أيضاً من الانزلاق، كما يقلل الخطوط الدقيقة ويحسن مظهر مكياجكِ، ما يؤدي إلى إطلالات غير لامعة تدوم طويلاً.وقد يبدو الحفاظ على مكياجكِ غير لامع وسليماً أمراً شاقاً، خاصة عند استخدام منتجات البشرة، وهذا يجعل كريم الأساس الخفيف أو المرطبات الملونة أفضل الخيارات، وللعثور على أفضل أسس للبشرة الدهنية، ابحثي عن كلمات مثل: "خالٍ من الزيوت، ومزيل اللمعان".