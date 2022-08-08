نجوم تحدَّت قصص حبهم فارق العمر الكبير.. من هم؟

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استطاع بعض النجوم أن يحققوا المعادلة الصعبة في حياتهم العاطفية، حيث تحدوا عوامل الزمن وفارق السن الكبير بينهم، وعاشوا حياة طبيعية مليئة بالحب والرومانسية، ولفتت قصص حبهم الأنظار، وأصبحوا من أيقونات الارتباط على الساحة.نانسي عجرم وزوجهالا يعرف كثيرون أن فارق العمر بين الفنانة نانسي عجرم، وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، يصل إلى 14 عاماً، لكن النجمة اللبنانية تركت التفكير في هذا الأمر جانباً، وتزوجته لينجبا 3 فتيات جميلات، هن: "ميلا، و"إيلا"، والصغرى "ليا".مي كساب وأوكاتعتبر قصة حب الفنانة مي كساب، وزوجها مطرب المهرجانات محمد صلاح (أوكا)، من قصص الحب اللافتة في الوسط الفني، إذ تحدى الثنائي الأعراف والتقاليد، وقبلت مي كساب الزواج من "أوكا" رغم أنها تكبره بنحو تسع سنوات. وحياة مي كساب و"أوكا" مستقرة استقراراً كبيراً، حيث أنجبا ثلاثة أطفال، ويعيشان في رومانسية كبيرة.تامر حسني وبسمة بوسيليتجاوز الفارق العمري، بين النجم تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، نحو 14 عاماً، وعلى الرغم من كون حياتهما شهدت الكثير من الأزمات العاطفية، خاصة تلك المرتبطة بالغيرة، فإن فارق السن الكبير لصالح تامر حسني منحه الحكمة للتعامل مع المواقف الصعبة بعقل ومنطق كبيرين، منحاهما ساتر الأمان، لاستكمال حياتهما الطبيعية في ظل وجود ثلاثة أطفال بينهما.هيفاء حسين وحبيب غلوميصل فارق العمر بين الفنانين: حبيب غلوم، وزوجته هيفاء حسين، إلى أكثر من عشرين عاماً، ولقد تحدى الثنائي هذا الفارق العمري، ونجحا في تأسيس حياة مليئة بالحب، ورزقا بتوأم هما: "جواهر"، و"سلطان".تيم حسن ووفاء كيلانيتكبر الإعلامية وفاء كيلاني زوجها الفنان السوري تيم حسن بنحو 4 سنوات، ومع ذلك يعيشان استقراراً كبيراً في حياتهما الزوجية الممتدة لسنوات.بريانكا شوبرا ونيك جوناستكبر نجمة بوليوود، بريانكا شوبرا، زوجها المغني الأميركي نيك جوناس بعشرة أعوام، وعلى الرغم من هذا الفارق الكبير، فإنهما يستمتعان بحياتهما معاً، ورزقا قبل عدة أشهر بابنتهما.