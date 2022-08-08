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المرأة
الفنانة السورية الشهيرة تعلّق للمرة الأولى على صورها "المفاجئة" بعد عمليات التجميل
Lebanon 24
08-08-2022
|
08:00
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بعد الضجة التي رافقت انتشار صورها قبل عمليات التجميل وبعدها، علّقت الفنانة السورية ميادة الحناوي للمرة الأولى على الصور المنسوبة الى جرّاح التجميل نادر صعب نافية ما يتم تداوله على مواقع السوشيال ميديا، بالقول: "لا، أعوذ بالله ورحمة ماما لم أخضع لتجميل حديث".
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وعن صورها التي انتشرت في الفترة الأخيرة، قالت: "والله هي ما بقدر هلّق أخبرك عليها أبداً لأن كل شي بوقته حلو".
وشدّدت على أن "الفنان معرّض لأي موقف والأمر لا يعدو كونه كذبة"، لافتة إلى أن سر إطلالتها الشابة يكمن في أنها لا تدخّن ولا تشرب الكحوليات وتنام في وقت مبكر، وتعيش حياة طبيعية.
وأكدت أنها لا تهتم لمواقع التواصل الاجتماعي ولا تلتفت للشائعات التي يتم تناقلها عنها.
وكانت قد انتشرت لميادة الحناوي مجموعة صور بدت فيها وقد ظهرت علامات التقدّم في السن واضحة على وجهها، وصور أخرى بدت فيها بإطلالة أكثر شباباً ونضارة بعد خضوعها لعمليات تجميلية.
المصدر: لها
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