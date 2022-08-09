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المرأة

سيلينا غوميز برفقة رجل إيطالي... هل هي مُغرمة؟!

Lebanon 24
09-08-2022 | 05:00
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نشرت صحيفة الدايلي مايل البريطانية صوراً للنجمة العالمية سيلينا غوميز، تمكن مصورو الباباراتزي من التقاطها لها يوم الأربعاء المنصرم في 3
آب في أيطاليا.
وظهرت سيلينا التي أتمت عامها الـ30 مؤخراً برفقة منتج الأفلام الإيطالي أندريا ايرفولينو، وقد بدا جلياً أن لقاءهما سيطر عليه الطابع الرومانسي ولم يكن يتعلق بالعمل.
وعلى الرغم من أن سيلينا غوميز لم تعلق على خبر علاقتها الغرامية الجديدة، إلا أنها نشرت في اليوم نفسه فيديو لها وهي تمضي لحظات سعيدة على متن يخت، وقد بدا على وجهها أنها تعيش لحظات جميلة.
ولم يعرف حتى الآن إذا كانت حقاً قد دخلت سيلينا غوميز علاقة جدية في حياتها، خاصة وأنها عانت بشكل كبير بعد انفصالها عن حبيبها جاستين بيبر وزواج الأخير من هايلي بالدوين.
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(سيدتي)
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