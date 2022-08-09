Advertisement

المرأة

مجدداً "السلطانة هُيام" حديث المواقع.. بعد ظهورها عارية النجمة التركية مريم أوزرلي بإطلالة مُثيرة على السرير (صور)

Lebanon 24
09-08-2022 | 00:42
A-
A+
Doc-P-979094-637956280596629574.png
Doc-P-979094-637956280596629574.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام .

 

وظهرت أوزرلي في الصور جالسة على السرير في غرفة نومها ترتدي المايوه.

 

Advertisement

A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)


 

ونالت الصور آلاف الإعجابات والتعليقات في وقت قصير .

 

وكانت أوزرلي نشرت مؤخرا صورا عبر انستغرام خلال خضوعها لجلسة تصوير بالأسود والأبيض. ووصفت إطلالة أوزرلي بالجريئة جدا، إذ ظهرت من دون ملابس وخبّأت جسدها بمهواة صغيرة.

 

 

واشتهرت أوزرلي في العالم العربي بدور "السلطانة هيام" في المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-08-09
04:10 | 2022-08-09
03:28 | 2022-08-09
02:33 | 2022-08-09
00:00 | 2022-08-09
16:00 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website