مجدداً "السلطانة هُيام" حديث المواقع.. بعد ظهورها عارية النجمة التركية مريم أوزرلي بإطلالة مُثيرة على السرير (صور)

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام .

وظهرت أوزرلي في الصور جالسة على السرير في غرفة نومها ترتدي المايوه.

ونالت الصور آلاف الإعجابات والتعليقات في وقت قصير .

وكانت أوزرلي نشرت مؤخرا صورا عبر انستغرام خلال خضوعها لجلسة تصوير بالأسود والأبيض. ووصفت إطلالة أوزرلي بالجريئة جدا، إذ ظهرت من دون ملابس وخبّأت جسدها بمهواة صغيرة.

واشتهرت أوزرلي في العالم العربي بدور "السلطانة هيام" في المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان".