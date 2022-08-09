وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

أعلنت نقابة الممثلين المصريين، اليوم، عن وفاة الفنانة الكبيرة رجاء حسين عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض.



وقدمت الراحلة الكثير من الأدوار الكوميدية والتراجيدية خلال مشوارها الفني الطويل سواء في المسرح او السينما والتلفزيون.

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