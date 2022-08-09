أحلام وأصالة وأنغام وجهاً لوجه هذه المرة

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يجتمع كبار نجوم الغناء بالعالم معاً بعد أيام على خشبة مسرح Big Apple Music بنيويورك Award لعام 2022.أصالة وأنغام معاًالعديد من نجوم العالم العربي ضمن قائمة الأفضل بجوائزBig Apple Music Award، حيث اجتمع كل من أصالة نصري وأحلام وأنغام بقائمة الحدث هذا العام، فقد اختارت إدارة الحفل أحلام لتُكرَّم بجائزة الأيقونة العالمية لعام 2022. وعلى الرغم من خلاف كل من أنغام وأصالة الشهير، لكن قائمة جوائز الحفل قد جمعتهما حيث رشّحت أنغام لجائزة أفضل مطربة مصرية لهذا العام لتأتي أصالة نصري بقائمة المرشحات لجائزة أفضل مطربة سورية لهذا العام، بينما حلّت شمس الأغنية العربية نجوى كرم بقائمة الجائزة الألماسية لهذا العام.وتنافست كل من هيفاء وهبي وإليسا على قائمة أفضل مطربة عربية، بينما جاءت مايا دياب في قائمة أفضل مطربة لبنانية لهذا العام.قائمة النجومتصدر محمد رمضان قائمة أفضل نجم عربي لهذا العام، بينما تنافس كل من عاصي الحلاني ووائل كفوري على قائمة أفضل مطرب لبناني ليأتي السوبر ستار راغب علامة ليتصدر قائمة أفضل مطرب في الشرق الأوسط لهذا العام.أما سعد لمجرد فتصدر قائمة الترشيحات الأخيرة على لقب أفضل مطرب عربي لهذا العام.