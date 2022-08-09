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المرأة

نجمة "عروس إسطنبول".. ترتبط برجل أعمال

Lebanon 24
09-08-2022 | 14:00
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عد عامين على انتهاء آخر علاقاتها العاطفية، وحظها العاثر في أن تعيش قصة حبٍ مثالية، أبحرت النجمة التركية أصلي أنفر في حبٍّ جديد.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة تركية، فإن نجمة "عروس إسطنبول" قد تكون على علاقة مع رجل من خارج الوسط الفني، وتحديداً من عالم الأعمال والأموال، حيث إنه رجل أعمالٍ تركيٍ مرموق.
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وأصلي كانت عاشت قصة حبها الأخير مع أحد نجوم الرياضة، وهو لاعب كرة السلة التركي المعتزل كرم تونتشري، ولكنها لم تستمر طويلاً، بعدما كشفت الصحف عن خيانته لها ومراسلته إحدى عارضات الأزياء التركيات وهي بيرين جوناي.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعاني فيها النجمة التركية ويلات الانفصال والخيانة، إذ سبق أن انفصلت عن زوجها الممثل التركي بيركان سوكولو، بعد زواج استمر لثلاث سنوات.

وبعدها، عادت لتقع في غرام النجم التركي مراد بوز، وتدخل علاقتهما العديد من المنعطفات، وتشهد الكثير من الانفصال والعودة، حيث انفصلا ثلاث مرات قبل أن يقررا الانفصال نهائياً عام 2019، إذ كانت علاقتهما قد استمرت لعدة سنوات تخللها الكثير من المواقف.
 

المصدر: زهرة
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