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المرأة

بعد انتشار صورة رومنسية لهما.. معلومات لا تعرفونها عن شانا عبود حبيبة الفنان وائل كفوري

Lebanon 24
10-08-2022 | 00:11
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بعد تداول صورة رومانسية للثنائي مؤخرا، حظي احتفال الفنان وائل كفوري بعيد ميلاد حبيبته شانا عبود باهتمام كبير عند الجمهور على مواقع التواصل.

 

وفوجئ الجمهور بالصورة التي انتشرت لهما بعد انتشار أنباء عن انتهاء علاقتهما سابقًا، عقب تعرض كفوري وحبيبته لحادث سير خطير، في الـ 15 من شهر تشرين الأول الماضي.

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A post shared by Hoda WK (@hoda_wk)


 
 
 

وزعمت الأنباء وقتها أن الانفصال تم بعد مشاكل متراكمة جراء الغيرة المفرطة لشانا على كفوري، لكن الثنائي لم يعلقا على الأمر، فلم يتم نفي الانفصال أو تأكيده حينها.

 

وتساءل متابعون آخرون عن هوية شانا عبود، وتفاصيل تتعلق بحياتها الخاصة، خلال تعليقاتهم على الصورة الجديدة لها مع كفوري في عيد ميلادها.

 

ووفق المعلومات المتداولة فهي سيدة أعمال لبنانية تعمل في القطاع المصرفي، تبلغ من العمر 36 عاما، ويُقال دون تأكيدات أنها مطلقة وأم لولد وحيد.

 

وضعها الاجتماعي شبيه بحياة الفنان وائل كفوري، فهو الآخر مطلق وله ابنتان من زوجته السابقة أنجيلا بشارة، ووفق المعلومات المنتشرة، فإن كفوري تعرف على شانا عبود بعد خلافه وانفصاله عن زوجته.

 

وأضافت الأنباء أن شانا انتقلت للعيش في منزل قريب من وائل كفوري أثناء فترة الحجر الصحي، وردد البعض أن قصة الحب بدأت في هذه الفترة وتطورت تدريجياً.

 

وكان الشاعر  حبيب بو أنطون قد فاجأ الجمهور في شهر حزيران 2021 عبر "إنستغرام"، بصورة نشرها عبر خاصية الستوري، تجمع صديقه وائل كفوري بشانا عبود.

المصدر: فوشيا
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