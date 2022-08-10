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المرأة

من جديد... هذه الفنانة تفتح قلبها وتعلن إستعدادها للزواج!

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:00
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كشفت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي عن استعدادها لتكرار تجربة الزواج من جديد على أن تكون هذه الخطوة في الوقت المناسب.

وقالت بلقيس فتحي، خلال تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "قلبي أخضر حابة أكرر تجربة الزواج أكيد.. بس مش في الوقت الحالي أبدًا.. يمكن بالمستقبل".
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وجاءت التغريدة السابقة، ردًا على سؤال طرحه الإعلامي إيلي مرعب: "سؤالي للنجمة.. من بعد تجربة الزواح والطلاق، هل النجمة بلقيس بتفكر تخوض هالتجربة من جديد؟".


كانت الفنانة بلقيس فتحي متزوجة من سلطان عبداللطيف، في قصة حب تكللت بحفل زفاف وُصف بـ"الأسطوري" الا أن العلاقة انتهت بالطلاق.


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