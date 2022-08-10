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المرأة

بعد ظهورها بملابس النوم ممثلة لبنانية شهيرة بإطلالة مُثيرة بالمايوه.. وتعليق لافت من زوجها! (صورة)

Lebanon 24
10-08-2022 | 03:00
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نشرت الممثلة ندى أبو فرحات صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت ندى بإطلالة جريئة حيث ظهرت بمايوه باللون المخملي مع جوارب.

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A post shared by Nada Abou Farhat (@nadaaboufarhat)


 
 

وانهالت التعليقات المُثنية على إطلالة وجمال ندى التي صورت مؤخرا أحد المسلسلات في تركيا.

 

وكان لافتا تعليق أحدهم الذي قال: "وين جوزك يضبّك؟"، ليتبين انه زوجها المخرج ايلي كمال الذي أراد ممازحتها.

 

وكانت ندى أثارت الجدل سابقا بخضوعها لجلسة تصوير ظهرت فيها بملابس النوم.

 

يُذكر ان ندى متزوجة من ايلي كمال ولديهما ولد وحيد.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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