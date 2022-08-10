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المرأة

نجمة مسلسل "باب الحارة" الشهيرة تتعرض للانتقاد.. "ليش ركبها هيك؟" (صور)

Lebanon 24
10-08-2022 | 04:30
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قامت احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، المهتمة بأخبار المشاهير، بنشر صورة للممثلة السورية ليليا الاطرش، ارفقتها بالتعليق التالي: "الفنانة ليليا الأطرش بأحدث إطلالة لها من حلب بس ليش ركبها هيك".

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هذا التعليق، اثار غضب رنا الحريري، زوجة الممثل السوري باسم ياخور، اذ عمدت الى ترك تعليق على الصورة، هاجمت فيه صاحب الصورة فكتبت: "شفت صفحتكم بالصدفة واستغربت سؤال الأدمن يلي يبدو ماعنده ركب، لهيك حابة أشرحله انو ركبها هيك لأنها بشر وكل البشر عندهم ركب ومفاصل بتختلف ألوانها وأشكالها بإختلاف الناس، ولأنها ما استخدمت الفوتوشوب لتعدل هالصورة وتحمي حالها من المتنمرين".

 

تعليق رنا الحريري لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اشادوا بوقوفها الى جانب صديقتها والدفاع عنها.

 

يشار إلى ان ليليا اشتهرت بدور "لطفية" في مسلسل "باب الحارة".

المصدر: الجديد
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