دينا الشربيني تتجاوز الانفصال عن عمرو دياب.. من هو حبيبها الجديد؟

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كشفت معلومات من صحف مصرية انّ النجمة دينا الشربيني تعيش قصة حب جديدة مع شاب خارج الوسط الفني.وتحاول دينا الشربيني إخفاء هويته حبيبها عن أعين الإعلام. وكانت دينا الشربيني قد انفصلت عن المطرب عمرو دياب منذ عام تقريبًا.وتحدثت الفنانة دينا الشربيني عن انفصالها عن النجم الكبير عمرو دياب خلال حوارها مع الإعلامية شيرين عرفة في برنامج "أدينا بندردش" قائلة: "تعرضت لانتقادات كبيرة وقتها، بس كل اللي كان فارق معايا أهلي لأنهم كانوا بيضايقوا".