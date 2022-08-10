Advertisement

المرأة

دينا الشربيني تتجاوز الانفصال عن عمرو دياب.. من هو حبيبها الجديد؟

Lebanon 24
10-08-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-979490-637957321085192287.jpg
Doc-P-979490-637957321085192287.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت معلومات من صحف مصرية انّ النجمة دينا الشربيني تعيش قصة حب جديدة مع شاب خارج الوسط الفني.

وتحاول دينا الشربيني إخفاء هويته حبيبها عن أعين الإعلام. وكانت دينا الشربيني قد انفصلت عن المطرب عمرو دياب منذ عام تقريبًا.
Advertisement

وتحدثت الفنانة دينا الشربيني عن انفصالها عن النجم الكبير عمرو دياب خلال حوارها مع الإعلامية شيرين عرفة في برنامج "أدينا بندردش" قائلة: "تعرضت لانتقادات كبيرة وقتها، بس كل اللي كان فارق معايا أهلي لأنهم كانوا بيضايقوا".


المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-08-10
10:20 | 2022-08-10
05:00 | 2022-08-10
04:30 | 2022-08-10
03:46 | 2022-08-10
03:00 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website