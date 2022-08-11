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المرأة

بفستان مُثير هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها.. عمرها سيُفاجئكم (صور)

Lebanon 24
11-08-2022 | 02:00
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احتفلت المذيعة ومقدمة البرامج هيلدا خليفة بعيد ميلادها الـ 49.

 

ونشرت هيلدا مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بفستان مكشوف الظهر باللون البنفسجي وهي تحتفل بالمناسبة.

 

وعلقت هيلدا على الصور بالقول إنها تشعر كأنها في عمر الـ 22.

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A post shared by Hilda Khalife (@hildakhalife)


 
 
 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين تمنوا عيدا سعيدا لهيلدا، مؤكدين بأنها تبدو رائعة.

 

وكانت هيلدا حديث المواقع بإطلالتها في مسابقة ملكة جمال لبنان التي أقيمت مؤخرا وسرقت الأضواء بفستان باللون الأبيض.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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