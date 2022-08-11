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المرأة

معجبة كاظم الساهر تكشف كواليس صعودها للمسرح.. هل خطّطت لذلك مسبقاً؟ (فيديو)

Lebanon 24
11-08-2022 | 14:00
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تصدرت واقعة اقتحام إحدى معجبات الفنان كاظم الساهر لمسرح حفله في دار الأوبرا المصرية، اهتمامات وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت رحمة جميل المعروفة بـ "معجبة كاظم الساهر" عن كواليس الواقعة، وأوضحت أن صعودها إلى المسرح جاء بشكل عفوي، حيث اتخذت القرار ونفذته دون تردد.
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وقالت إن كاظم الساهر شعر بالخوف في اللحظة الأولى لصعودها المسرح، لكنه تماسك بعدها، مشيرة إلى أنها قفزت من مكانها في الصف الأول لتصعد إلى المسرح، وهو ما جعلها تؤذي قدمها.

وعن رد فعل كاظم الساهر، أوضحت: " كاظم لاحظ إنني بعرج، وقال لي ليه أذيتي رجلك؟" مشيرة إلى أنها أخبرته أن ما كان يهمها هو التقاط صورة معه، لأنها تنتظر تلك اللحظة منذ 12 عاما.
 
وأوضحت رحمة جميل أنها اعتذرت لكاظم الساهر عما فعلته، ونظرا لعدم وجود سلم ملحق بالمسرح، طلب من أحد المنظمين مرافقتها إلى الكواليس، والسماح لها باستكمال الحفل.



(FilFan)
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