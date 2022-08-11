معجبة كاظم الساهر تكشف كواليس صعودها للمسرح.. هل خطّطت لذلك مسبقاً؟ (فيديو)

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تصدرت واقعة اقتحام إحدى معجبات الفنان كاظم الساهر لمسرح حفله في دار الأوبرا المصرية، اهتمامات وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.وتحدثت رحمة جميل المعروفة بـ "معجبة كاظم الساهر" عن كواليس الواقعة، وأوضحت أن صعودها إلى المسرح جاء بشكل عفوي، حيث اتخذت القرار ونفذته دون تردد.وقالت إن كاظم الساهر شعر بالخوف في اللحظة الأولى لصعودها المسرح، لكنه تماسك بعدها، مشيرة إلى أنها قفزت من مكانها في الصف الأول لتصعد إلى المسرح، وهو ما جعلها تؤذي قدمها.وعن رد فعل كاظم الساهر، أوضحت: " كاظم لاحظ إنني بعرج، وقال لي ليه أذيتي رجلك؟" مشيرة إلى أنها أخبرته أن ما كان يهمها هو التقاط صورة معه، لأنها تنتظر تلك اللحظة منذ 12 عاما.