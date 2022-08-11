الحالة النفسية للأم تؤثر على طبيعة نوم الطفل

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أظهرت نتائج دراسة أجريت في جامعة بنسلفانيا الأميركية، أن الحالة النفسية للأم خلال الحمل، تؤثر على طبيعة نوم الطفل في المستقبل.الدراسة شملت أكثر من 800 طفل، ما بين بضعة أشهر و6 سنوات، وجرى إحصاء حالات نوم هؤلاء الأطفال، ومقارنتها بالحالة النفسية لأمهاتهم خلال فترة الحمل، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن الأم التي تعاني من حالة نفسية سيئة خلال الحمل، تنجب طفلاً يكون معرضاً أكثر لمشاكل واضطرابات النوم، بينما يتمتع الطفل بنوم مستقر إذا تمتعت الأم بحالة نفسية جيدة خلال الحمل.وأوصى الباحثون في نهاية الدراسة، بضرورة الاهتمام بالحالة النفسية للأم أثناء الحمل، وذلك لتجنب تعرض الطفل لاضطرابات النوم التي تؤثر على نموه وتطور مهاراته.