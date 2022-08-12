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المرأة

تكريم ممثلة لبنانية بمهرجان عالمي في إيطاليا!

Lebanon 24
12-08-2022 | 05:00
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أعلن مهرجان الأمل السينمائي الدولي في دورته الثانية عن تكريم النجمة اللبنانية كارمن لبّس، تقديراً لمسيرتها التمثيلية الطويلة. 

وقال مؤسس ورئيس المهرجان الفنان اللبناني الأصل فادي اللوند إن النجمة اللبنانية كارمن لبّس تستحق التقدير لدورها الفاعل في إغناء الدراما اللبنانية والعربية بكل الأدوار التي قدمتها، وكذلك أعمالها السينمائية التي تخطت حدود لبنان والوطن العربي، وكانت من الفنانات القليلات اللواتي استطعن ترك بصمة في السينما الأجنبية، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير في الدراما وفي العديد منها مرتبط بالحالات الإنسانية. 
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يُذكر أن مهرجان الأمل السينمائي الدولي سينطلق بدورته الثانية من العاصمة الإيطالية روما في 27 أيلول، حيث سيجول في ثلاث عواصم أوروبية ليختم فعالياته في 4 تشرين الأول 2022. ويشارك فيه أعمال سينمائية روائية طويلة وقصيرة، موجهة بسياقها للإضاءة على الحالات الإنسانية وذوي الهمم والحالات الخاصة والطفل والمرأة والمجتمع. 
 
(نواعم)
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