بعدما ضبطها زوجها مع عشيقها في الفراش... ما جديد قضية الممثلة الشهيرة بعد إلقاء القبض عليها؟

أطلقت السلطات القضائية التونسية سراح الممثلة ريم الرياحي بعد تنازل زوجها المخرج مديح بلعيد عن دعوى الزنا التى أقامها ضدها، بعد ضبطها في الفراش مع عشيقها.





وكانت ذكرت تقارير إعلامية أن بلعيد نصب كميناً لزوجته وعشيقها، حتى تمكنت الشرطة من القبض عليهما.

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(لها)