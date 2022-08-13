إبنة نوال الزغبي تنشر صورة قديمة لها بالشعر الأشقر... شاهدوا كيف كانت!

نشرت تيا ديب، إبنة الفنانة نوال الزغبي، صورة لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، تعود للعام 2019، عندما كان شعرها أشقر اللون.

والجدير بالذكر أنّ تيا تعتمد حالياً اللون الأسود لشعرها.