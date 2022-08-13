بعد أسبوع من دخولها المستشفى جراء تعرّضها لحادث خطير... الممثلة الشهيرة تُفارق الحياة عن 53 عاماً

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فارقت الممثلة الأميركية، آن هيش، الحياة، عن عمر يناهز 53 عاما، وذلك بعد مرور أسبوع على دخولها المستشفى إثر إصابتها بجروح خطيرة بعد تعرضها لحادث سير مروع.‏وأكدت أسرة هيش خبر وفاتها، بعد أن أعلنت في وقت سابق، أنها نزعت عنها أجهزة الإنعاش، وفقا لـ "ذا غارديان"، وصحيفة "ديلي ميل".وقال متحدث باسم عائلة آن في بيان له: "لقد فقدنا اليوم ضوءًا ساطعًا، وروحًا لطيفة وسعيدة، وأمًا محبة، وصديقًا مخلصًا".وأضاف: "سنفتقد آن بشدة لكنها تعيش من خلال ابنيها الجميلين، عملها المبدع، ودعوتها الحماسية. وستظل شجاعتها حاضرة دائمًا وتمثل حقيقتها، وسيبقى نشر رسالتها عن الحب والقبول، ذا تأثير دائم".وتأتي وفاة هتش بعد أسبوع من اصطدامها بسيارتها بمنزل في حي مار فيستا بلوس أنجلوس، تاركة المنزل مدمرا والممثلة في حالةحرجة في 5 آب الجاري.