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المرأة

هل عادت ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

Lebanon 24
13-08-2022 | 14:00
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يتساءل متابعو النجمة ياسمين صبري وطليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، هل عاد الثنائي مرة أخرى؟ البداية كانت اليوم بنشر النجمة ياسمين صبري لقطات لها من إحدى المناطق الشاطئية، وفي إحدى اللقطات كانت تبدو ياسمين على متن يخت فاخر وسط البحر.
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وبعد نشر صورتها بوقت قليل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحمد أبو هشيمة، ولكنه كان قد نشرها منذ أيام عبر حسابه الرسمي على تويتر، وتبدو بنفس المكان الذي ظهرت فيه صبري، وهو ما زاد من تكهنات المتابعين حول عودة الثنائي لبعضهما بعد انفصال دام لعدة شهور، عقب زواجهما لمدة سنتين. 
 
 
(سيدتي) 
 
 
 
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