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المرأة

بعد ظهورها بإطلالة مُثيرة على السرير.. الممثلة التركية مريم أوزرلي تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)

Lebanon 24
14-08-2022 | 05:00
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احتفلت الممثلة التركية مريم أوزرلي بعيد ميلادها الـ39 مع ابنتيها "لارا" و"لي لي".

 

ونشرت أوزرلي صورا من لقطات الاحتفال عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

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A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)


 
 

وارفقت الصور بالتعليق التالي: "شكرا جزيلا لكل الرسائل والمكالمات شكرا لكل شخص جعل عيد ميلادي مميزا، شكرا من أعماق قلبي أنا سعيدة لأنني محاطة بالعديد من أصحاب القلوب الطيبة".

 

 
 

وكانت الممثلة التركية أثارت مؤخرا الجدل بظهورها في جلسة تصوير وهي جالسة على السرير في غرفة نومها ترتدي المايوه.

 

 

واشتهرت أوزرلي في العالم العربي بدور "السلطانة هيام" في المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان".

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