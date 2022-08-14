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المرأة

ظهرت بفستان قوس قزح.. الفنانة روبي حديث المواقع بآخر ظهور لها (صور وفيديو)

Lebanon 24
14-08-2022 | 11:00
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أحيت الفنانة المصرية روبي مؤخرا حفلا غنائيا أقيم داخل نورث سكوير مول في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمصر بمشاركة الـ "دي جي رودج".

 

وظهرت روبي بإطلالة صيفية بامتياز حيث ارتدت فستاناً قصيراً بألوان قوس قزح أشعلت به الحفل.

 

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وافتتحت روبي، حفلها بأغنيتها الشهيرة "نمت ننة"، التي استطاعت أن تحتل تريند السوشيال ميديا منذ طرحها وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيرا بمجرد طرحها على موقع "يوتيوب" وبلغت نسبة مشاهدتها حتى الآن ثمانية ملايين مشاهدة، وعقب الانتهاء من الأغنية، قدمت روبي أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري" ثم "يا رموش".

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)

 

 

وشكرت روبي مدير أعمالها السابق إسلام عصام صيام على الفترة التي قضاها معها في العمل، مؤكدة أنه شهد معها العديد من النجاحات والتي أدت إلى وصولها إلى ما وصلت إليه حالياً.

(لها)

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