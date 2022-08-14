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المرأة

5 علامات تدل على أن بشرتك تفتقر إلى الترطيب

Lebanon 24
14-08-2022 | 16:00
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هل شعرتِ يوماً بأن بشرتكِ ستظل جافة أو مثيرة للحكة أو حساسة، بغض النظر عن روتين العناية المُتبع؟ قد تكون هذه علامات على جفاف الجلد. 
 
إليكِ 5 علامات تدل على أن بشرتك تفتقر إلى الترطيب: 
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1 . جفاف الجلد
يمكن أن تؤدي البشرة المصابة بقلة الترطيب إلى الجفاف. وقد يكون هناك جفاف عام في الجلد، أو جفاف غير مكتمل، أو آفات متقشرة مع أو دون حكة، ويرجع ذلك إلى نقص محتوى الرطوبة في الجلد، والذي يحدث من الداخل. 

2 . بهتان البشرة
إذا بدت بشرتكِ باهتة وغير متساوية ومتعبة، فقد يكون هذا نتيجة لعدم ترطيب البشرة من الداخل.


3 . الهالات السوداء والتجاعيد
عندما لا يكون جسمكِ رطباً بشكل صحيح، يمكن رؤية الهالات السوداء الداكنة، وفي الواقع سيكون هناك المزيد من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ما يعني أن الجلد أصبح أقل مرونة. 

4 . الحكة
هذا عرض شائع جداً للبشرة المصابة بالجفاف، إذا كنتِ تعانين البقع والجلد المتقشر والحكة، فهذا يعني بوضوح أن بشرتكِ تفتقر إلى الترطيب. 

5 . جفاف العينين والشفتين والفم
تتضمن البشرة المصابة بالجفاف، أيضاً، أعراضًا، مثل: جفاف العين والفم والشفاه أيضاً. 
المصدر: زهرة
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