إعلامية "تنفخ" شفاهها مباشرة على الهواء... شاهد الفيديو الذي أثار الجدل!





وقالت: كذا حد بعت للبرنامج يسأل، رضوى: أنتي نفختي شفايفك فين؟، فقررنا نعمل حاجة جديدة، وأنا طالعة من غير احمر شفاه"؟

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وكشفت عن الوصفة وقالت: "قبل ما أطلع على الهوا، أو خلال اليوم، لو خارجة مع صحابي؛ عاملة خلطة مكونة من قرفة، وشطة، وفازلين طبي، وزيت لوز حلو، وفي ناس بتحط على الخلطة دي، زنجبيل ". صدمت الإعلامية رضوى الشربيني الجمهور بظهورها مباشرة على الهواء وهي تنفخ شفاهها في فيديو تسبب بضجة كبيرة عبر مواقع التواصل.وقالت: كذا حد بعت للبرنامج يسأل، رضوى: أنتي نفختي شفايفك فين؟، فقررنا نعمل حاجة جديدة، وأنا طالعة من غير احمر شفاه"؟وكشفت عن الوصفة وقالت: "قبل ما أطلع على الهوا، أو خلال اليوم، لو خارجة مع صحابي؛ عاملة خلطة مكونة من قرفة، وشطة، وفازلين طبي، وزيت لوز حلو، وفي ناس بتحط على الخلطة دي، زنجبيل

وتابعت: "الخلطة أولا بتلون الشفايف وترفعها، ولو تقدري تستحملي الشطة؛ ممكن تاخدي شفايف أنجلينا جولي".







بالمقابل، حذرت احدى المتابعات قائلة: "هتلاقي شفايفك التهبت من الشطة، ولازم تجربيها؛ عشان لو عندك حساسية منها، أو من أي مكونات في الخلطة؛ ما تعملش تورمات، أو تترك علامات".

(العراب)