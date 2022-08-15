29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ما حقيقة مشاركة ميريام فارس في كأس العالم 2022؟
Lebanon 24
15-08-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أنها ستكون حاضرة في كأس العالم 2022 في قطر حيث أنها تتعاون مع الفيفا لتحضير عمل فني خاص بالمناسبة.
وقالت ميريام فارس في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية": أقوم بالتحضير مع الفيفا لأكثر من عمل فني سيتم اختيار واحد منها لإصدارها في كأس العالم.
Advertisement
كما أكدت ميريام خلال لقائها أنها سعيدة جداً بالنتائج التي حققتها أغنيتها "قومي" والتحدي الذي أطلقته حيث حققت الأغنية 8.4 مليار مشاهدة حول العالم عبر تطبيق "تيك توك".
وعلى صعيد حياتها العائلية قالت ميريام: "أحب ان أقضي الصيف مع أولادي فهم مازالوا صغاراً وبحاجة لي".
وأوضحت ميريام أنها تنتهي من حفلاتها لتعود سريعاً إلى عائلتها.
(سيدتي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المُعطيات عن قصف طرطوس.. إسرائيل "تتكتّم" ومفاجأة عن أحد الضحايا!
Lebanon 24
آخر المُعطيات عن قصف طرطوس.. إسرائيل "تتكتّم" ومفاجأة عن أحد الضحايا!
15:24 | 2022-08-14
14/08/2022 03:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
14:05 | 2022-08-14
14/08/2022 02:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يتعرّض لهجوم خلال احتفال!
Lebanon 24
عون يتعرّض لهجوم خلال احتفال!
03:45 | 2022-08-15
15/08/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارات ستُسرق منكم بلحظة.. احذروا هذا الأمر فوراً
Lebanon 24
دولارات ستُسرق منكم بلحظة.. احذروا هذا الأمر فوراً
15:27 | 2022-08-14
14/08/2022 03:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا.. إليكم ما يجري (فيديو)
Lebanon 24
قصفٌ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا.. إليكم ما يجري (فيديو)
14:05 | 2022-08-14
14/08/2022 02:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2022-08-15
نجمة شهيرة تتلقى هدية نادرة من والدتها بسعر خيالي (صور)
03:00 | 2022-08-15
نوال بري تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة ورشاقتها تلفت الأنظار.. وأحد المتابعين: "أوف شو هيدا" (صور)
02:00 | 2022-08-15
إعلامية "تنفخ" شفاهها مباشرة على الهواء... شاهد الفيديو الذي أثار الجدل!
01:31 | 2022-08-15
بـ"توب" مكشوف البطن.. ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها (صور)
23:00 | 2022-08-14
هل تعانين من تكسر الاظافر؟ اليك الاسباب
16:00 | 2022-08-14
5 علامات تدل على أن بشرتك تفتقر إلى الترطيب
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
15/08/2022 16:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
15/08/2022 16:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
15/08/2022 16:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact