ما حقيقة مشاركة ميريام فارس في كأس العالم 2022؟

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كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أنها ستكون حاضرة في كأس العالم 2022 في قطر حيث أنها تتعاون مع الفيفا لتحضير عمل فني خاص بالمناسبة.وقالت ميريام فارس في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية": أقوم بالتحضير مع الفيفا لأكثر من عمل فني سيتم اختيار واحد منها لإصدارها في كأس العالم.كما أكدت ميريام خلال لقائها أنها سعيدة جداً بالنتائج التي حققتها أغنيتها "قومي" والتحدي الذي أطلقته حيث حققت الأغنية 8.4 مليار مشاهدة حول العالم عبر تطبيق "تيك توك".وعلى صعيد حياتها العائلية قالت ميريام: "أحب ان أقضي الصيف مع أولادي فهم مازالوا صغاراً وبحاجة لي".وأوضحت ميريام أنها تنتهي من حفلاتها لتعود سريعاً إلى عائلتها.(سيدتي)