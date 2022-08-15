نوال بري تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة ورشاقتها تلفت الأنظار.. وأحد المتابعين: "أوف شو هيدا" (صور)

نشرت الإعلامية والممثلة نوال بري صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

نوال الموجودة في إجازة صيفية في اسبانيا ظهرت وهي تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة مع أصدقائها.

Advertisement

ولفتت رشاقة نوال المتابعين حث ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي فستانا ضيقا باللون الأسود أظهر جمال قوامها.

وقد انهالت تعليقات المتابعين على الصورة من بينها: "ملكة بيلبقلك"، "أوف شو هيدا"، "أجمل من القمر" وغيرها.

كما نشرت نوال صورة عبر خاصية "الستوري" ظهرت فيها بفستان باللون البرتقالي.

يُذكر ان نوال تركت مجال الإعلام ودخلت مجال التمثيل وهي شاركت في مسلسل "عروس بيروت"، كما شاركت في مسلسل و"التقينا" الذي عرض في شهر رمضان على شاشة الـ MTV إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.