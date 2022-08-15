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المرأة

نوال بري تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة ورشاقتها تلفت الأنظار.. وأحد المتابعين: "أوف شو هيدا" (صور)

Lebanon 24
15-08-2022 | 03:00
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نشرت الإعلامية والممثلة نوال بري صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

نوال الموجودة في إجازة صيفية في اسبانيا ظهرت وهي تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة مع أصدقائها.

 

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ولفتت رشاقة نوال المتابعين حث ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي فستانا ضيقا باللون الأسود أظهر جمال قوامها.

 

 

وقد انهالت تعليقات المتابعين على الصورة من بينها: "ملكة بيلبقلك"، "أوف شو هيدا"، "أجمل من القمر" وغيرها.

 

كما نشرت نوال صورة عبر خاصية "الستوري" ظهرت فيها بفستان باللون البرتقالي.

 
 

يُذكر ان نوال تركت مجال الإعلام ودخلت مجال التمثيل وهي شاركت في مسلسل "عروس بيروت"، كما شاركت في مسلسل و"التقينا" الذي عرض في شهر رمضان على شاشة الـ MTV إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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