فنانة مغربية تقلد مايا دياب: كليب نسخة طبق الأصل! (فيديو)

قبل سنوات، أطلقت مايا دياب أغنيتها الشهيرة "خسرنا بعض" جمعتها بزياد برجي وحققت وقتها نجاحاً واسعاً عبر اليوتيوب والمنصات الرقمية الغنائية، ولكن لماذا عادت الأغنية إلى الواجهة خلال الساعات الماضية؟

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بعنوان "إنت يا ضعيف"، قدمت المغربية زينة الداودية برفقة الشاب بلال الجزائري فيديو كليب نسخة طبق الأصل لكليب "خسرنا بعض" الذي قدمته مايا دياب بعام 2019 برفقة زياد برجي، حيث ظهرت زينة بنفس اللوك الذي اعتمدته مايا في الكليب، واقتبس المخرج حسن الكرفطي الذي تولّى إخراج الكليب نفس المشاهد الذي جمعتها بزياد برجي أيضاً لتجمعها مع الشاب بلال.